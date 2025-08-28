San Leone, panineria “bastonata” dalla Guardia di Finanza

Condividi

La Guardia di Finanza di Porto Empedocle ha ispezionato una panineria nel centro di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Le Fiamme gialle hanno riscontrato diverse irregolarità. Alcuni alimenti sono risultati privi di tracciabilità, e sono stati sequestrati e distrutti. Inoltre la panineria è sprovvista della necessario concessione del Demanio, ed è quindi da ritenersi abusiva. Al titolare multa di 4.500 euro.