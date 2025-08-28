San Leone, panineria “bastonata” dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Porto Empedocle ha ispezionato una panineria nel centro di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Le Fiamme gialle hanno riscontrato diverse irregolarità. Alcuni alimenti sono risultati privi di tracciabilità, e sono stati sequestrati e distrutti. Inoltre la panineria è sprovvista della necessario concessione del Demanio, ed è quindi da ritenersi abusiva. Al titolare multa di 4.500 euro.
Notizie correlate
-
Mare Nostrum, ecco le osservazioni sulla concessione demaniale marittima quadriennale per l’occupazione dell’area dove insiste il nuovo dissalatore di Porto EmpedocleCondividi Visualizzazioni 218 Il Comitato Mare Nostrum non arretra e non fa sconti: “Il dissalatore deve...
-
All’assessorato regionale Territorio e Ambiente è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico dell’urbanistica. Ecco i componenti.Condividi Visualizzazioni 144 All’assessorato regionale Territorio e Ambiente è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico dell’urbanistica,...
-
La Valle dei Templi è “Paesaggio rurale storico”Condividi Visualizzazioni 132 La Valle dei Templi di Agrigento riconosciuta dal ministero all’Agricoltura “Paesaggio rurale storico”....