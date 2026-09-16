San Leone, palo luce si abbatte su piazzale Giglia

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Ad Agrigento, a San Leone, solo benevola sorte ha impedito che si consumasse un grave incidente. Infatti, nel corso di lavori idrici di scavo nel piazzale Giglia, è stato letteralmente divelto, sradicato, un palo dell’illuminazione pubblica che, rovinando a terra, ha rischiato di investire una persona in transito in bicicletta, che solo per pochi, e miracolosi, secondi di tempo non è stata travolta. La zona è stata subito transennata in attesa del ripristino sicurezza.