San Leone, lei minaccia lui con un coltello per gelosia

Ad Agrigento a San Leone le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione di una coppia allorchè, al culmine di un alterco, lei ha impugnato un coltello e ha minacciato lui, probabilmente per gelosia. E’ stato l’uomo a telefonare al 112. Gli agenti sono giunti nella casa del quartiere balneare agrigentino e sono riusciti a riportare la calma, evitando che la discussione potesse degenerare ulteriormente. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire la dinamica della lite.
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