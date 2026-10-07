San Leone, lei minaccia lui con un coltello per gelosia

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Ad Agrigento a San Leone le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione di una coppia allorchè, al culmine di un alterco, lei ha impugnato un coltello e ha minacciato lui, probabilmente per gelosia. E’ stato l’uomo a telefonare al 112. Gli agenti sono giunti nella casa del quartiere balneare agrigentino e sono riusciti a riportare la calma, evitando che la discussione potesse degenerare ulteriormente. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire la dinamica della lite.