San Leone, il Tar “risolleva” un’antenna di telefonia mobile

Il Tar ha sospeso l’ordinanza del Comune di Agrigento che lo scorso 28 giugno ha disposto la rimozione di un’antenna di quasi 30 metri installata in un posteggio privato nei pressi del viale dei Pini a San Leone. E’ stato accolto il ricorso della società Inwit, che gestisce infrastrutture per la telefonia mobile. Il Tar ha condiviso la tesi del “silenzio assenso”, allorchè la Soprintendenza ha espresso il proprio parere negativo in ritardo, quando si era già formata l’autorizzazione dopo la scadenza dei termini del “silenzio assenso”. Inoltre, ancora secondo il Tar, l’impianto di telecomunicazioni non è una costruzione edilizia, ma un’opera di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità come strade, reti idriche o elettriche. Dunque, Comune e Soprintendenza avrebbero dovuto valutare in modo più approfondito l’impatto paesaggistico dell’opera invece di respingerla in blocco applicando rigidamente i vincoli della zona.