San Leone guarda al futuro: quattro giorni per orientare i giovani verso il mondo del lavoro

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La frazione balneare di San Leone si prepara a ospitare un importante ciclo di appuntamenti dedicati al futuro e alla formazione dei giovani del territorio. Da domani, giovedì 10 settembre, e fino a domenica 13 settembre, la SSML Agorà Mundi, con il patrocinio del Comune di Agrigento, promuove quattro giornate di orientamento a porte aperte. La Presidente, i docenti, i tutor saranno presenti ogni sera dalle ore 18:00 alle 24:00 per presentare il corso triennale L 12 in Mediazione Linguistica e Culturale e dialogare direttamente con i futuri studenti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intercettare i ragazzi nei loro luoghi di ritrovo serali e di sensibilizzarli sull’importanza strategica delle lingue straniere nel mercato del lavoro globale. Durante gli incontri, i partecipanti potranno confrontarsi con lo staff della facoltà per scoprire da vicino l’offerta formativa, i piani di studio e l’approccio fortemente pratico che caratterizza la scuola.

All’evento prenderanno parte anche una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Agrigento, a testimonianza della forte sinergia tra l’istituzione accademica e il territorio per lo sviluppo culturale e professionale dei giovani agrigentini.L’iniziativa mira a delineare i nuovi sbocchi professionali nel campo della mediazione culturale, dell’internazionalizzazione d’impresa e del turismo d’avanguardia, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per costruire una carriera di respiro internazionale senza dover recidere il legame con la propria terra.