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Un intervento strategico commissionato da AICA e realizzato dalla 3G Energy di Favara. Utilizzata la tecnologia No-Dig per sostituire le vecchie condotte senza scavare l’intera sede stradale. L’asfalto definitivo previsto entro dicembre.

Una criticità storica del sistema fognario di San Leone è stata finalmente affrontata e superata. Sono stati completati i lavori di sostituzione e potenziamento della rete lungo il Lungomare Falcone Borsellino e via Nettuno, un intervento commissionato da AICA ed eseguito dalla società 3G Energy S.r.l. di Favara.

L’opera si è resa necessaria per risolvere i problemi di una condotta ormai obsoleta, da tempo interessata da cedimenti e collassi che rendevano indispensabili frequenti interventi di spurgo e il ricorso alle pompe per garantire la continuità del servizio.

La nuova infrastruttura punta a mettere definitivamente fine a queste criticità, assicurando maggiore efficienza e affidabilità a un tratto particolarmente importante del litorale agrigentino, soprattutto in vista della stagione turistica.

A caratterizzare i lavori è stata anche la tecnologia utilizzata: la Trivellazione Orizzontale Controllata, conosciuta come sistema No-Dig. Si tratta di una tecnica innovativa che consente di collocare le tubazioni nel sottosuolo senza procedere allo scavo a cielo aperto dell’intera carreggiata. Una soluzione che ha permesso di ridurre i disagi per residenti, automobilisti e attività commerciali, limitando l’impatto del cantiere sulla viabilità.

Per rispettare i tempi previsti, le squadre hanno lavorato anche durante le ore notturne. Gli interventi hanno interessato punti strategici del lungomare, tra cui Piazzale Giglia, in prossimità dell’ingresso dell’eliporto, l’area davanti alla villetta Sandro Pertini e il tratto di via Nettuno compreso tra il bar La Vela e il piazzale della stessa villetta.

La nuova condotta è già entrata in funzione e mercoledì 11 novembre la strada è stata riaperta al traffico, in linea con il cronoprogramma annunciato.

Rimane da effettuare la bitumatura definitiva. Per questa operazione bisognerà attendere almeno trenta giorni dalla riapertura, così da consentire al terreno interessato dai lavori di assestarsi naturalmente sotto il peso dei veicoli. Una precauzione tecnica necessaria per evitare successivi cedimenti, avvallamenti e nuovi interventi sulla carreggiata.

Il completamento dell’asfalto è previsto, indicativamente, non prima della metà di dicembre.

Non si tratta soltanto della sostituzione di vecchie tubazioni, ma di un intervento infrastrutturale che punta a migliorare un servizio essenziale per San Leone. Adesso la parola passa al tempo e alla verifica sul campo: sarà il funzionamento della nuova rete a dimostrare se i problemi che per anni hanno richiesto interventi continui appartengono davvero al passato.

Il presidente dell’Aica, Danila Nobile, ha così dichiarato: “Siamo lieti di comunicare una svolta sul lungomare Falcone Borsellino e sulla via Nettuno. Finalmente abbiamo terminato i lavori che hanno riguardato la rete fognaria proprio sul lungomare Falcone Borsellino e su via Nettuno. Una svolta perché attraverso una tecnologia di ultimissima generazione che ci ha permesso una trivellazione orizzontale controllata, siamo intervenuti sui luoghi evitando scavi che potevano interferire con la viabilità. Creando ulteriori disagi alla popolazione servita e anche alle attività commerciali, abbiamo sostituito per intero la condotta su tutto il tratto e quindi finalmente non ci saranno più problematiche che purtroppo in questi anni si sono avvicendate, legate proprio a problemi di rete fognaria, quindi da oggi non ci saranno più. Ringraziamo fortemente sia i cittadini che hanno avuto tanta pazienza perché è stato un intervento che ha dovuto chiudere quel tratto di strada e quindi creato disagi a tutta la popolazione e ringraziamo anche tutte le attività commerciali perché quello è un luogo molto vissuto e sentito da tutti noi agrigentini, ma anche dalla provincia di Agrigento.Vi ringraziamo e ci scusiamo per il disagio che abbiamo arrecato, ma questo comporterà per il futuro l’assenza di problematiche sulla rete fognaria e finalmente una vita corretta per tutti rispetto a problematiche di natura ambientale e igienico sanitaria che non si verificheranno più”.