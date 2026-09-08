San Leone, blitz al porticciolo: rubati due gommoni, i ladri fuggono via mare

Condividi

Visualizzazioni 76

Colpo decisamente singolare al porticciolo turistico di San Leone, dove ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben due gommoni, dileguandosi poi, secondo una prima ricostruzione, direttamente via mare.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. I ladri avrebbero raggiunto i natanti, li avrebbero sganciati e quindi trainati in mare, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Uno dei due gommoni è particolarmente imponente: si tratta di un natante lungo circa dieci metri e dotato di due motori. Ingente, di conseguenza, il valore complessivo della refurtiva e il danno arrecato ai proprietari.

Sul furto sono state avviate le indagini delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le modalità del blitz e, soprattutto, di individuare i responsabili. Al vaglio potrebbero finire anche eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza che possano fornire elementi utili per risalire agli autori del clamoroso furto.