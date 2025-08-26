San Leone, batoste ad un ristorante e ad una pizzeria

Redazione
Ad Agrigento, a San Leone, i Carabinieri del Nucleo Operativo, insieme ai colleghi del Centro Anticrimine e Natura, hanno eseguito dei controlli mirati a garantire il rispetto delle norme nel settore alimentare. Hanno sequestrato 100 chili di generi alimentari – senza tracciabilità – in un ristorante. L’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato sanzionato con una multa di 4.500 euro. Poi in una pizzeria sono stati sequestrati 80 chili di cibo, per non adeguata tracciabilità. Al proprietario multa di 2.500 euro.

