San Leone, arrestato 55enne per furto

Un uomo di 55 anni agrigentino, Filippo Salamone, è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia dopo essersi introdotto in un’abitazione di via Nettuno, a San Leone, per rubare. L’uomo avrebbe forzato una finestra per accedere all’interno della casa e, dopo aver rovistato nelle stanze, sarebbe riuscito a impossessarsi di alcune collane. L’intervento tempestivo degli agenti della sezione Volanti della Questura ha bloccato il tentativo di fuga: il 55enne è stato sorpreso ancora nella proprietà privata.
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