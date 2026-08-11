San Leone anticipa il ferragosto, falò in spiaggia ieri notte e la notte di San Lorenzo si trasforma in un caso di inciviltà non controllato dagli organi preposti

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Doveva essere la notte dei desideri, quella magica parentesi di mezza estate in cui lo sguardo si alza verso il cielo in attesa di una stella cadente. Si è trasformata, invece, in una serata di aperta illegalità. Sulla spiaggia centrale nei pressi del Bellavista, poco prima dello stabilimento di PS, nella notte tra il 10 e l’11 agosto si sono accesi numerosi falò abusivi, in totale spregio delle ordinanze vigenti che ne vietano espressamente l’accensione sulle spiagge.

Scene di anarchia e degrado ambientale che hanno indignato i cittadini presenti, costretti ad assistere impotenti a un comportamento non solo illegale, ma profondamente irrispettoso nei confronti del territorio, dell’ambiente marino e della comunità intera. Le fiamme accese a pochi metri dall’acqua rappresentano un rischio concreto per la sicurezza pubblica, oltre che un danno diretto all’ecosistema costiero.

A rendere ancora più amaro il quadro, la totale assenza di controlli da parte delle autorità preposte. Nessun intervento, nessuna sanzione, nessun presidio. Una latitanza istituzionale che ha di fatto lasciato campo libero a chi ha scelto deliberatamente di ignorare le regole, trasformando uno spazio pubblico condiviso in un terreno di conquista privata.

C’è chi ha voluto anticipare il Ferragosto, bruciando ogni senso civico insieme alla legna. Ma la vera questione non è la data: è la cultura dell’impunità, la convinzione radicata che in certi contesti le regole non si applichino, che nessuno verrà a chiedere conto di nulla. E quando quella convinzione trova conferma nei fatti, il danno non è solo ambientale — è sociale.

Le ordinanze comunali sui falò in spiaggia esistono per tutelare la sicurezza, il decoro e il patrimonio naturale. Restano lettera morta se non vengono fatte rispettare. Ai cittadini onesti, che quelle regole le osservano, non resta che l’amarezza di chi vede il bene comune sacrificato all’indifferenza di pochi e all’inerzia di chi avrebbe il dovere di intervenire.