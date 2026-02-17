San Giovanni Gemini, rogo nella notte: due vetture distrutte dalle fiamme

Condividi

Notte movimentata a San Giovanni Gemini, dove un incendio ha ridotto in carcassa due automobili parcheggiate lungo via Pascoli. Restano ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

Il primo mezzo ad essere avvolto dalle fiamme è stato una Citroën C3, formalmente intestata a una donna di 48 anni ma abitualmente utilizzata da un operaio di 52 anni. Il veicolo, mentre bruciava, si sarebbe spostato di alcuni metri, finendo per urtare un’altra auto parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Il contatto ha coinvolto una Opel Insignia di proprietà di un impiegato di 26 anni, anch’essa rapidamente raggiunta e danneggiata dal fuoco. In pochi minuti entrambe le vetture sono state seriamente compromesse.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o di un gesto doloso.

Non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Le indagini sono in corso.