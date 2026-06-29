San Giovanni Gemini: denunciato per aggressione ad ex fidanzata

A San Giovanni Gemini i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 30 anni del posto. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di maltrattamenti e percosse. Lui si è recato sotto casa dell’ex fidanzata, forse per discutere dei rapporti con lei, e l’ha aggredita. Lei è riuscita a divincolarsi. Ha telefonato ai Carabinieri. L’intervento. La denuncia penale.
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