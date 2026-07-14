San Calogero, sequestrati 500 giocattoli non sicuri ad Agrigento

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Ad Agrigento, durante dei controlli nelle aree dei festeggiamenti di San Calogero, tra il viale della Vittoria e la zona di Porta di Ponte, Guardia di finanza e Polizia locale hanno sequestrato circa 500 giocattoli e palloncini privi dei requisiti di sicurezza. La merce, venduta da alcuni ambulanti giunti da altre province siciliane, sarebbe risultata senza marchio CE e senza indicazioni obbligatorie in italiano. I prodotti, principalmente di fabbricazione cinese, sono stati ritirati per evitare rischi legati alla qualità dei materiali e alla presenza di piccole parti pericolose per i bambini. Un venditore è stato inoltre sanzionato con una multa di alcune migliaia di euro nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo commerciale.