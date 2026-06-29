“San Calogero in Piazza”: tre giorni tra sapori, artigianato e giochi di una volta

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Dal 3 al 5 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti dedicati al Santo Nero, il cuore di Agrigento si anima con street food, artigianato, animazione itinerante e giochi tradizionali di strada.

Agrigento si prepara a vivere un nuovo momento di festa popolare nel segno della tradizione, della convivialità e della riscoperta delle radici. Dal 3 al 5 luglio, Piazza Stazione diventerà infatti il punto d’incontro di cittadini, famiglie, visitatori e devoti, con un evento culturale collegato alla Festa di San Calogero, tra gli appuntamenti religiosi e identitari più sentiti dalla comunità agrigentina.

Per tre giornate la piazza sarà trasformata in uno spazio aperto alla partecipazione, dove il gusto dello street food incontrerà la creatività degli artigiani e l’energia dell’animazione itinerante. Un percorso pensato per valorizzare il centro cittadino e accompagnare l’avvio dei festeggiamenti in onore di San Calogero, rinnovando quel legame profondo tra fede, cultura popolare e vita di comunità che da sempre caratterizza la ricorrenza. Ad organizzare l’evento saranno le associazioni: “I Tammura di Girgenti” & “Portatori di San Calogero”

Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli e alle famiglie grazie alla presenza di tanta animazione itinerante, capace di coinvolgere il pubblico lungo tutta l’area dell’evento. Gruppi folk, Orchestrine siciliane e momenti di intrattenimento accompagneranno le serate, contribuendo a creare un clima allegro e partecipato.

Non mancheranno i giochi tradizionali di strada, quelli che appartengono alla memoria collettiva e che per generazioni hanno animato cortili, vicoli e quartieri: attività semplici, capaci di far dialogare bambini, genitori e nonni attraverso il linguaggio universale del gioco. Sarà un modo per riportare in piazza gesti antichi, sorrisi autentici e quella socialità spontanea che rappresenta una parte preziosa dell’identità cittadina: “A Ntinna di San CALO’” giunta alla sua 3° edizione, “Tiro alla fune”, “Gara a chi mangia più spaghetti in meno tempo”.

L’iniziativa si inserisce nel clima dei festeggiamenti di San Calogero, celebrazione che unisce devozione, folklore e tradizione popolare. Ogni anno la città si raccoglie attorno al Santo Nero con un sentimento che va oltre il rito religioso, diventando memoria condivisa, appartenenza e partecipazione collettiva. In questo contesto, l’evento di Piazza Stazione vuole offrire un ulteriore spazio di incontro, accoglienza e festa.

Dal 3 al 5 luglio, dunque, Piazza Stazione sarà non solo luogo di passaggio, ma scenario vivo di una comunità che si ritrova: tra sapori, artigianato, spettacoli itineranti e giochi di una volta, Agrigento celebrerà San Calogero anche attraverso la gioia semplice dello stare insieme.