San Biagio Platani, sventata truffa ad un anziano di 82 anni

A San Biagio Platani i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 19 anni di Catania che, spacciandosi per carabiniere, ha truffato un anziano di 82 anni, ottenendo da lui la consegna di 500 euro in contanti e vari oggetti preziosi custoditi in casa. E’ stato il pensionato, vedovo, a telefonare subito ai Carabinieri e a raccontare di avere ricevuto la telefonata di un sedicente carabiniere, che lo ha informato dell’arresto di sua figlia a seguito di un grave incidente stradale. Il truffatore 19enne si è quindi presentato a casa del malcapitato per ritirare soldi e preziosi, necessari per evitare fantomatiche conseguenze giudiziarie alla donna. Ebbene i carabinieri, grazie alla telefonata dell’82enne, lo hanno arrestato in flagranza di reato, e hanno denunciato anche due complici, due catanesi di 19 e 20 anni, a bordo di un’automobile noleggiata per recarsi a compiere la truffa.