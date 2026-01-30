Salvatore Iacolino a capo del Policlinico di Messina

Condividi

La giunta regionale ha approvato la nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Iacolino è attualmente dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ed è stato commissario straordinario del Policlinico di Palermo. Il provvedimento sarà adesso inviato all’Assemblea regionale siciliana per il parere della commissione Affari istituzionali.