Salvatore Borsellino ha aderito a Controcorrente

Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ha aderito al movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera, che afferma: “Sto sempre per le cause giuste, con chi lotta davvero e non a parole. Non si tratta di una semplice adesione o tessera, ma provo un’immensa emozione nel sapere di avere tra noi non solo il fratello del giudice Paolo, ma un uomo che da anni lotta per avere verità sulla strage di via D’Amelio: un uomo che con la sua associazione, Agende rosse, urla da anni ‘Fuori la mafia dallo Stato’. Non nego che è uno dei giorni più belli della mia vita perché mai avrei pensato che Controcorrente potesse diventare la casa di persone così straordinarie, e io mi sento tanto tanto piccolo davanti a questa grande comunità”.
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