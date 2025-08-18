Salme e migranti in viaggio da Lampedusa a Porto Empedocle

Da Lampedusa, al mattino di oggi, sul traghetto di linea Sansovino, atteso in serata a Porto Empedocle, sono partiti 57 dei 58 superstiti del naufragio di migranti avvenuto a 14 miglia al largo di Lampedusa mercoledì scorso. Sulla stessa nave sono stati imbarcati altri 93 migranti ospiti del centro d’accoglienza dell’isola. Sul traghetto che partirà questa sera da Lampedusa saranno trasportate le 13 salme ancora nella camera mortuaria di Lampedusa. Solo tre sono state identificate. Nel frattempo nella giornata di ieri a Lampedusa si sono susseguiti 5 sbarchi per un totale di 202 persone a terra, partite dalla Libia.
