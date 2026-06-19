SalinaDocFest 2026, Matteo Garrone conquista Messina: «La Sicilia è una fonte inesauribile di storie e volti»

Condividi

Visualizzazioni 295

Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico e studenti l’anteprima messinese della ventesima edizione del SalinaDocFest, il festival dedicato al documentario narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani. Le giornate del 18 e 19 giugno hanno trasformato Messina in un laboratorio di cinema e cultura, anticipando l’appuntamento principale che si svolgerà sull’isola di Salina dall’8 al 12 luglio.

Protagonista assoluto dell’evento è stato il regista Matteo Garrone, premiato con il Premio SDF Fondazione Messina per la Cultura, riconoscimento che negli anni è stato assegnato anche a personalità del calibro di Giuseppe Fiorello ed Elio Germano.

La motivazione del premio celebra un autore capace di coniugare il realismo della cronaca con la forza evocativa della fiaba, dando vita a un linguaggio cinematografico in cui il racconto del presente si intreccia con simboli e archetipi universali. Un percorso artistico che trova piena sintonia con “Odissee”, il tema scelto per l’edizione 2026 del festival.

Durante l’incontro con il pubblico, seguito dalla proiezione del film “Io Capitano”, Garrone ha ribadito il suo forte legame con la Sicilia. «Quando arrivo qui mi sento a casa», ha raccontato il regista, definendo l’isola un territorio straordinariamente ricco di volti, storie e talenti ancora da valorizzare. Un patrimonio umano che continua a rappresentare una fonte d’ispirazione per il suo cinema.

La seconda giornata è stata dedicata ai giovani e alla formazione. Al DAMS dell’Università di Messina, Garrone ha tenuto una masterclass dal titolo “Dietro le quinte del cinema di Matteo Garrone – Da Estate romana fino a Io Capitano”, coordinata dal professore Francesco Parisi.

Attraverso immagini, sequenze tratte dai suoi film e un dialogo diretto con gli studenti, il regista ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, raccontando il lavoro creativo e tecnico che si cela dietro opere diventate punti di riferimento del cinema italiano contemporaneo, da “L’imbalsamatore” a “Gomorra”, passando per “Dogman” e “Pinocchio”.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del festival, che hanno sottolineato come l’anteprima messinese abbia confermato il ruolo del SalinaDocFest come luogo di incontro tra cultura, formazione e territorio. Un ponte ideale tra Messina e le Eolie che guarda già alla prossima edizione, pronta ad accogliere pubblico, autori e protagonisti del cinema documentario internazionale nel suggestivo scenario dell’isola di Salina.