Sala scommesse chiusa ad Agrigento per motivi di sicurezza: stop di otto giorni

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Stop temporaneo per una sala giochi e scommesse ad Agrigento, dove la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione disposto dal Questore Tommaso Palumbo. La misura, adottata in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la chiusura dell’attività per otto giorni con effetto immediato.

La decisione arriva dopo una serie di controlli effettuati dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e delle Volanti, finalizzati a verificare il rispetto delle norme e la regolare gestione del locale. In particolare, è stata monitorata la frequentazione dell’esercizio.

Dagli accertamenti è emerso che la sala era abitualmente punto di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia, anche per reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una circostanza che ha fatto ritenere il locale potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico.

Alla luce di questi elementi, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività, esercitando i poteri previsti dalla normativa che consente di intervenire nei confronti di esercizi considerati a rischio per la sicurezza dei cittadini.