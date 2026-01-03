SAGI, lutto per la vice segretaria nazionale Letizia Passarello. Si è spenta la mamma Lidia

Si è spenta all’ospedale di Patti ( Me) la mamma della vice segretaria nazionale del SAGI, Letizia Passarello. La professoressa Lidia Gagliano, vedova Passarello, è anche mamma di Loredana e Marcella. La segreteria e la direzione nazionale del Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani si stringono attorno ai familiari della defunta esprimendo loro il più vivo e sentito cordoglio.
