SAGI, il giornalista Ettore Lembo nominato responsabile del sindacato per la Regione Lazio

La Direzionale Nazionale del SAGI ha nominato il giornalista Ettore Lembo responsabile del sindacato SAGI per la Regione Lazio. Lembo, attuale direttore della testata Betapress, è docente di giornalismo negli istituti superiori romani e relatore in numerosi convegni di studio ricevendo, nel tempo, numerosi riconoscimenti e premi per la sua attività pubblicistica. “ Siamo certi– afferma il segretario nazionale del SAGI Nino Randisi- che il collega Ettore Lembo contribuirà a far crescere sul territorio la presenza del nostro sindacato di categoria, insieme ai responsabili del SAGI della provincia e della città di Roma”.