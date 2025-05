“Sacchetto selvaggio”: multata una donna fantasma

Condividi

A Monreale, in provincia di Palermo, una donna si è travestita da fantasma, coprendosi interamente con un lenzuolo bianco, per gettare la spazzatura in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata. Lei è stata tuttavia identificata dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirla sin da quando ha conferito illegalmente i rifiuti fino al suo rientro a casa. E’ stata multata.