Sabrina Lattuca: “Mi ricandido a sindaco per continuare un percorso”

L’ex sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca esce allo scoperto e si ricandida alle amministrative. L’avv. Lattuca, come si ricorderà, non ha gradito affatto la mozione di sfiducia che l’ha fatta decadere da primo cittadino soprattutto perchè è stato interrotto bruscamente un camino da lei iniziaop e che ha dato i suoi frutti. Lo sfogo e l’annuncio della Lattuca avviene nella sua pagina di facebook. Eccolo:

“Il Futuro è nelle mani dei Cittadini Onesti! Uniti per Realmonte! Questo il mio motto, dopo anni di lavoro per costruire il futuro, solo per l’anticipazione di una poltrona, Realmonte è stata danneggiata, i ragazzi sono stati danneggiati, il futuro è stato rallentato, ma con la profonda convinzione che il processo di cambiamento è già iniziato, con lo spirito di servizio che mi ha guidata, anche durante la pandemia:

Annuncio la mia candidatura unitamente alle persone libere e, soprattutto, non manovrabili”.