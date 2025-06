Sabato ad Agrigento per i 158 anni dalla nascita di Luigi Pirandello

Condividi

Ad Agrigento domani sabato 28 giugno al Circolo Empedocleo in via Atenea alle ore 18:15, ad ingresso gratuito, il Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano, con il patrocinio della Fondazione Federico II, celebrerà il 158° anniversario della nascita di Luigi Pirandello. Lia Rocco, attrice storica pirandelliana, sarà in scena con Giugiù Gramaglia, Alfonso Marchica, Giuseppe Gramaglia e il maestro Antonio Zarcone, con il trio folk di Riccardo Cacicia. Sarà presente, in rappresentanza dell’Assemblea Regionale, Rosellina Marchetta, componente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Federico II.