Rubati due chilometri e mezzo di cavi in rame a Ribera

Un furto di circa 2,5 chilometri di cavi di rame in contrada Belmonte, nella periferia di Ribera, ha costretto un’intera zona senza energia elettrica e provocato danni stimati in circa 15 mila euro. I ladri, approfittando dell’isolamento dell’area, hanno tagliato e rubato diverse campate di cavo. La stima comprende sia il valore del rame sottratto sia i costi per ripristinare la linea e i pali di sostegno. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini, rese più difficili dall’assenza di sistemi di videosorveglianza nella zona.
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