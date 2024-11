Rubati due cellulari al centro commerciale. Altri tentati furti

Condividi

Ad Agrigento, a Villaseta, al Centro commerciale “Città dei Templi”, un uomo travisato al volto ha forzato un ingresso, è entrato nel negozio Euronics e ha rubato due costosi telefoni cellulari. E’ scattato l’allarme. E’ scappato dileguandosi. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri. Indagini in corso.

Ad Agrigento in via Dante nottetempo i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato alla Procura per tentato furto e danneggiamento un barista di 40 anni, già noto agli atti, sorpreso intento a smontare i pneumatici da un’automobile posteggiata.

A Sciacca, nei pressi del cimitero, i Carabinieri hanno arrestato ai domiciliari in flagranza di reato un palermitano di 42 anni residente a Sciacca, sorpreso intento a rubare un camion posteggiato dopo avere infranto un finestrino. Lui è già sottoposto all’obbligo di dimora per un caso analogo.