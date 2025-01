Rubata Fiat 500 in pieno centro

Condividi

In via Dante, ad Agrigento, ladri sconosciuti hanno rubato una Fiat Cinquecento appartenente a un residente della zona. La scoperta è stata fatta dal proprietario stesso. Incredulo per l’accaduto, prima ha contattato il 112, poi ha presentato denuncia, contro ignoti, per furto. Gli agenti della Volante hanno avviato le indagini.