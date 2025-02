Rubano all’interno di un negozio di detersivi: bottino oltre 10 mila euro

Condividi

Hanno rubato 5 mila euro in contanti dalle casse e merce, secondo una stima ancora provvisoria, per altri poco meno di 5 mila euro. Il danno da una prima stima è ingente, appunto, circa 10.000 euro. Colpo grosso in contrada “Carnara” a Canicattì dove ignoti ladri sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di casalinghi e detersivi. Il furto è stato messo a segno nelle ore notturne. I malviventi per intrufolarsi hanno rotto una vetrata della facciata centrale dell’attività commerciale.

Una volta nei locali hanno disattivato l’impianto di videosorveglianza, poi sono fuggiti con il bottino. Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal proprietario. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato dai carabinieri della Compagnia di Canicattì ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa.