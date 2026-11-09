Ruba un portafoglio in ospedale e usa la carta di credito per fare acquisti tra bar e negozi: indagini in corso

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Un furto messo a segno all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento si è trasformato in una serie di pagamenti fraudolenti. La Polizia è al lavoro per identificare il responsabile.

Furto all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un malvivente, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, è riuscito a impossessarsi di un portafoglio contenente una carta di credito. Un particolare rende la vicenda ancora più singolare: all’interno era custodito anche il codice Pin, annotato su un foglietto.

Una volta uscito dall’ospedale, il ladro non ha perso tempo e ha iniziato a utilizzare la carta per effettuare acquisti e pagamenti in diversi bar ed esercizi commerciali.

A scoprire quanto accaduto è stato il legittimo proprietario, raggiunto sul cellulare da una serie di messaggi di alert che segnalavano le transazioni effettuate. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità dell’autore del furto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati, nella speranza di individuare il responsabile e ricostruire i suoi spostamenti.