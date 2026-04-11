Ruba prodotti per la casa ma scoppia a piangere: gli agenti pagano il conto e evitano la denuncia

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Un tentativo di furto si è trasformato in una vicenda dal forte valore umano ad Agrigento, dove una donna di circa cinquant’anni è stata sorpresa mentre cercava di uscire da un negozio senza pagare alcuni articoli per la casa.

L’episodio è avvenuto in viale Cannatello. La donna aveva nascosto la merce sotto il giubbotto nel tentativo di oltrepassare le casse senza farsi notare, ma il titolare dell’esercizio si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto fermandola prima che potesse allontanarsi. Non si trattava, però, di un caso isolato: nei giorni precedenti, le telecamere di sorveglianza avevano già documentato un episodio simile, in cui la stessa persona aveva sottratto un prodotto di modesto valore.

Messa di fronte all’evidenza, la cinquantenne è scoppiata in lacrime, raccontando di attraversare un periodo di grave difficoltà economica e di non avere il denaro necessario per acquistare quei beni.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti. Dopo aver ascoltato la donna e valutato la situazione, i poliziotti hanno deciso di compiere un gesto inaspettato: hanno pagato di tasca propria la merce, permettendo così di risolvere la vicenda senza ulteriori conseguenze.

Colpito dall’accaduto e dall’atteggiamento degli agenti, anche il titolare del negozio ha scelto di non presentare denuncia.