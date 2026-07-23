Ruba il borsello a un turista in via Atenea: giovane fermato con la refurtiva

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Scippo in pieno centro storico ad Agrigento. Un turista brasiliano è stato derubato mentre si trovava lungo via Atenea, dove un giovane avrebbe approfittato della situazione per impossessarsi del suo borsello contenente denaro e oggetti personali.

Dopo la segnalazione dell’accaduto, gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno immediatamente avviato le ricerche, riuscendo in poco tempo a individuare il presunto responsabile nei pressi di Porta di Ponte.

Il giovane, un ventenne di nazionalità tunisina, è stato fermato e trovato ancora in possesso del borsello sottratto al turista. La refurtiva è stata recuperata e successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti previsti. Durante le procedure di identificazione e verbalizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo arrivando a opporsi agli agenti.

Per questo motivo nei suoi confronti è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.