RTI ISEDA: SEAP S.r.l. annuncia il recesso dal raggruppamento dopo la scadenza dell’appalto

Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. ha formalizzato la propria decisione di recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidato da ISEDA S.r.l., costituito nel 2018 per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nell’ATO 4 Agrigento Est.

Il raggruppamento era risultato aggiudicatario della gara indetta dalla S.R.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est per l’affidamento quinquennale dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani e assimilati in nove Comuni del territorio, tra cui Agrigento, Lampedusa e Linosa, Licata, Favara, Grotte e Aragona (CIG: 7322554AB6).

Il contratto normativo, sottoscritto il 12 novembre 2018 ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010, prevedeva una durata di 60 mesi. Tuttavia, nonostante l’intervenuta scadenza del termine contrattuale, i servizi continuano a essere svolti in virtù di ripetute proroghe dei contratti attuativi disposte dai Comuni interessati.

Proprio questo protrarsi dell’affidamento oltre la durata originariamente prevista ha portato SEAP S.r.l. a maturare la decisione di non aderire ad ulteriori proroghe e di uscire definitivamente dal RTI.

La scelta di SEAP S.r.l. si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale ormai consolidato. La possibilità di modificare l’assetto interno di un RTI in fase di esecuzione del contratto, mediante la sostituzione di una mandante, è stata infatti riconosciuta: dal Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 2/2022; dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha escluso l’automatica estromissione dell’operatore economico senza possibilità di sostituzione interna; dall’ANAC, che con il parere n. 21/2025 ha ribadito la legittimità delle modifiche soggettive del RTI, previa verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Secondo tali orientamenti, il recesso di una mandante non determina automaticamente la risoluzione del contratto, purché il raggruppamento residuo o il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle prestazioni.

Con la dichiarazione formale di recesso, SEAP S.r.l. ha invitato la capogruppo mandataria ISEDA S.r.l. a curare tutti gli adempimenti necessari per rendere effettiva l’uscita della società dal RTI e procedere alla relativa sostituzione interna, fissando come termine ultimo il 31 gennaio 2026.

La vicenda rappresenta un nuovo caso di rilievo nel panorama degli appalti pubblici in proroga, tema sempre più centrale nel dibattito giuridico e amministrativo, soprattutto nei servizi pubblici essenziali come l’igiene urbana.