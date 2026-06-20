Rottamazione Quinquies, la presidente Miriam Mignemi: “Una scelta importante che il Consiglio comunale ha più volte sollecitato”

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Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione della Giunta comunale di aderire alla Rottamazione Quinquies, una misura che, come Consiglio comunale, abbiamo più volte sollecitato e sostenuto convintamente.

Riteniamo che questa scelta rappresenti un segnale importante di attenzione nei confronti dei cittadini e delle attività economiche del nostro territorio, offrendo una concreta opportunità a quanti intendono regolarizzare la propria posizione beneficiando delle condizioni agevolate previste dalla normativa.

Desideriamo sottolineare come l’adesione alla Rottamazione Quinquies sia il risultato di un percorso istituzionale che ha visto il Consiglio, la Giunta e gli uffici comunali impegnati nel promuovere strumenti capaci di coniugare l’esigenza della riscossione con quella di andare incontro alle difficoltà di famiglie e imprese.

Abbiamo sempre ritenuto che agevolare la definizione delle posizioni debitorie, riducendo il peso di sanzioni e interessi, con lo strumento messo a disposizione dal governo nazionale, rappresenti una misura di buon senso, in grado di favorire sia i contribuenti sia l’Ente, contribuendo al recupero delle entrate e al rafforzamento del rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Per questo motivo accogliamo con favore la decisione assunta dalla Giunta comunale e, a nome dell’intero Consiglio comunale, esprimo apprezzamento per una scelta che va nella direzione indicata più volte dall’Aula e che potrà produrre benefici concreti per la nostra comunità.