Rottamazione dei debiti: Delegazione Comunale di Agrigento di Confcommercio, “Segnale concreto per imprese e città”

Condividi

Visualizzazioni 143

La Delegazione comunale di Agrigento accoglie con favore l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del provvedimento di rottamazione dei debiti, definendolo un intervento atteso e necessario per il rilancio del tessuto economico locale.

“ Si tratta di una misura concreta che va nella giusta direzione – dichiara il Presidente della Delegazione comunale, Francesco Picarella – perché consente a tante imprese e a numerosi cittadini di chiudere pendenze pregresse e ripartire con maggiore serenità. In un momento storico complesso, segnato da difficoltà economiche diffuse, questo provvedimento può rappresentare una boccata d’ossigeno per il sistema produttivo e commerciale del territorio ”.

Confcommercio sottolinea il valore politico e amministrativo della scelta, riconoscendo al Consiglio Comunale il merito di aver affrontato con responsabilità e determinazione una questione delicata ma strategica per il futuro della città.

“ Apprezziamo il lavoro svolto dal Consiglio Comunale di Agrigento – prosegue Picarella – che ha dimostrato attenzione verso le esigenze del mondo imprenditoriale. Adesso è fondamentale proseguire su questa strada, attivando ulteriori misure di sostegno e creando un contesto favorevole alla crescita e agli investimenti ”.

La Delegazione comunale di Agrigento di Confcommercio auspica che questo intervento rappresenti l’inizio di una nuova fase, caratterizzata da politiche economiche più vicine alle imprese e al commercio, capaci di sostenere lo sviluppo e la competitività della comunità agrigentina.