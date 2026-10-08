Rosario Livatino è “Patrono dei magistrati italiani”

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Il beato Rosario Angelo Livatino è stato proclamato patrono dei magistrati italiani. Lo ha stabilito il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti con un decreto ufficiale. Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato ad Agrigento il 9 maggio 2021, è stato definito da Papa Leone XIV il “primo magistrato nella storia a essere riconosciuto come martire”. La Cei, la Conferenza episcopale, ha sostenuto la richiesta, indicando nel giudice un modello per quanti amministrano la giustizia. Il cardinale Matteo Zuppi ne ha ricordato il servizio allo Stato, sottolineando la capacità di unire rigore giuridico, etica cristiana, fede e preghiera nell’esercizio delle sue funzioni.