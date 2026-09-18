Roma, si terrà il 2 ottobre prossimo il V congresso nazionale del partito Cristiano Sociale

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Si svolgerà a Roma presso il centro congressi Cavour di via Cavour 50, dalle ore 15 alle ore 20 il V congresso nazionale del Partito Cristiano Sociale sui temi dei “valori cristiani della famiglia, del lavoro e del futuro ai giovani”. Al congresso parteciperanno delegati da tutto il territorio nazionale. Tra i relatori il Presidente del partito Pietro Apollonio e il segretario Lorenzo Manzo. Altri interventi in programma quelli dei deputati Pierluigi Fioretti e Alfredo Castiglione e a seguire quelli di Adulto Maria Polignano, Luigi Santo e Davide Fracentese. Il Partito Cristiano Sociale oggi è in continua crescita di consensi e si prepara per le prossime elezioni nazionali e regionali ed ha come punti fermi del suo programma “ l’Italia agli italiani, il Welfare e lavoro per tutti”. Il Partito Cristiano Socialesi pone, infine, come punto di rifermento per tutti coloro che si sentono traditi da questo modo di fare politica dei partiti tradizionali offrendo una valida alternativa a quanti non si recano più alle urne. I valori del cristianesimo e della difesa della Costituzione sono dunque al centro dell’ispirazione del partito che punta decisamente su temi concreti che vedono al centro la famiglia e il lavoro.