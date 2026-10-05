Roma,  il  V congresso nazionale del partito Cristiano Sociale stabilisce la linea politica in vista dei prossimo appuntamenti elettorali

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“I valori cristiani della famiglia, del lavoro e del futuro ai giovani, della solidarietà, della giustizia sociale e dignità della persona”. Sono questi i capisaldi dell’azione politica del Partito Cristiano Sociale che li ha ribaditi a Roma nel corso del V congresso nazionale che ha visto una folta rappresentanza di delegati, dirigenti e militanti provenienti da tutto il territorio. Il partito guidato dal presidente Pietro Appollonio e dal segretario Lorenzo Manzo ha posto al centro del suo agire “l’individuo, la famiglia e il lavoro” collocandosi stabilmente nell’area moderata. Una forza politica che ha l’obiettivo di riportare al voto tutti coloro che si sentono traditi da questo modo di fare dei partiti tradizionali offrendo dunque una valida alternativa per battere l’astensionismo crescente. Nel corso dell’ampio ed articolato dibatto congressuale è stato sottolineato come il Partito Cristiano Sociale oggi è in continua crescita di consensi e si prepara per le prossime elezioni nazionali e regionali in programma per la prossima primavera. “Ciò che distingue il Partito Cristiano Sociale dagli altri partiti – hanno affermato ancora i dirigenti- è il nostro incondizionato focus sulla persona, la famiglia e il lavoro. Non ci limitiamo a promesse, ma agiamo con l’obiettivo di creare politiche concrete che migliorino la vita quotidiana dei cittadini. Il nostro punto di forza risiede nella capacità di ascoltare, comprendere e rispondere alle esigenze reali della comunità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutta Italia”.