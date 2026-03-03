Rogo nella notte a Sciacca, scooter distrutto: accertamenti in corso

Condividi

Visualizzazioni 113

Un violento incendio ha completamente devastato uno scooter parcheggiato in una traversa a breve distanza dalle vie Salvatore Allende e Lido, a pochi passi dal litorale di Sciacca. Il mezzo, di proprietà di un commerciante 55enne del posto, è stato ridotto a un ammasso di lamiere annerite.

L’episodio si è verificato durante la notte tra domenica e lunedì, quando alcuni residenti, allarmati dalle fiamme e dal fumo, hanno contattato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo evitando ulteriori danni ad altri veicoli o alle abitazioni vicine.

Sulle cause dell’incendio sono in corso verifiche. Gli accertamenti sono affidati ai militari dell’Arma dei Carabinieri della compagnia di Sciacca e della locale stazione. Dai primi rilievi effettuati nell’area non sarebbero emersi elementi riconducibili con certezza a un’azione dolosa: non sarebbero stati trovati residui di liquidi infiammabili né oggetti che possano aver innescato volontariamente le fiamme.

Gli investigatori proseguono le attività per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire con precisione quanto accaduto.