Rogo in una casa, intervengono i vigili del fuoco

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Momenti di apprensione nella zona balneare di contrada Rocca, alla periferia di Licata, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. A notare il fumo e le fiamme sono stati alcuni residenti, che hanno subito dato l’allarme.

Sul luogo dell’emergenza sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati a spegnere il rogo e a evitare che potesse estendersi ad altre strutture vicine. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non risultano infatti feriti.

Sull’accaduto sono stati avviati gli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori dovranno chiarire l’esatta dinamica e individuare le cause dell’incendio, senza escludere, al momento, alcuna pista.