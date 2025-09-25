Roberta Zicari: “Centro polivalente culturale e ricreativo di Fontanelle, in arrivo il finanziamento dalla Regione”

Condividi

L’assessorato per la Famiglia della Regione Siciliana è pronto per stipulare la convenzione con il Comune di Agrigento che porterà alla nascita del tanto atteso centro polivalente culturale e ricreativo nel quartiere di Fontanelle.

Ringrazio gli Uffici della Regione per aver sbloccato il finanziamento e il Comune di Agrigento per aver aggiornato ed inviato il progetto.

Adesso, salvo ulteriori intoppi, l’immobile che insiste nel quartiere di Fontanelle potrà essere riqualificato e salvato dall’incuria e abbandono che ho più volte denunciato in questi anni. Bene.