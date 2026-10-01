“Roberta Torre ritiri il cartellone”: Riceviamo e pubblichiamo

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“Con la presente intendo sottoporre alla Vostra attenzione una riflessione di ordine deontologico e professionale in merito alle recenti dinamiche che hanno interessato la gestione e la programmazione della Fondazione Teatro Pirandello.

In una fase di transizione così complessa e delicata per le istituzioni culturali del nostro territorio, comprendo perfettamente il silenzio istituzionale sinora mantenuto: un silenzio che riconosco come imposto dalle contingenze e, per molti versi, doveroso al fine di preservare il corretto svolgimento delle procedure amministrative e la necessaria riservatezza delle relazioni interne.

Tuttavia, ritengo che l’etica pubblica e il principio di trasparenza che devono governare la cultura esigano un momento di sintesi e di confronto aperto. Vi è un limite oltre il quale il silenzio rischia di tradursi in una compressione del dibattito democratico e intellettuale. Per questa ragione, ritengo sia giunto il momento — e l’opportunità odierna appare in tal senso matura — di concedere il giusto e dovuto spazio a una voce che ha attivamente partecipato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.

Permettere la condivisione di una lettura critica e l’approfondimento di questioni metodologiche cruciali, come la tutela del lavoro intellettuale e la coerenza delle scelte di governance, non rappresenta un elemento di disturbo, bensì un atto di arricchimento per l’intera comunità e per le stesse istituzioni coinvolte.

Fiducioso nella Vostra sensibilità rispetto al valore del pluralismo e del merito culturale, Vi ringrazio anticipatamente per lo spazio e l’attenzione che riterrete di accordare a questa istanza.

Giò Di Falco

Produttore – Autore – Regista