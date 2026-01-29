Riunita la cabina di regia regionale per l’emergenza maltempo

La cabina di regia per l’emergenza maltempo, coordinata dal presidente della Regione, Renato Schifani, si è riunita a Palazzo d’Orleans a Palermo per definire gli atti da sottoporre alla giunta con l’obiettivo di accelerare i ristori alle aziende colpite dal ciclone Harry. Schifani ha sottolineato che la task force è a lavoro nell’esaminare tutte le possibili soluzioni, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche rispettando le leggi e le procedure. Alla riunione hanno partecipato diversi esperti e tecnici, e gli assessori regionali Giusi Savarino per il Territorio, Alessandro Aricò per le Infrastrutture, ed Edy Tamajo per le Attività produttive. Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha condiviso le informazioni sull’emergenza. La cabina di regia si riunirà nuovamente il 2 febbraio.
