Riunione operativa in Prefettura per Marianna Bello: le ricerche continueranno

Riunione operativa questo pomeriggio in Prefettura per fare il punto della situazione che riguarda la scomparsa di Marianna Bello, scomparsa lo scorso primo ottobre dopo un violento nubifragio che ha colpito Favara.

Nel corso della riunione per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Salvatore Caccamo alla quale erano presenti Questore, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Aica nella persona della presidente Danila Nobile, il dott. Ercole Marchica dell’Asp, la Capitaneria di Porto, il presidente della Provincia e il sindaco di Favara Antonio Palumbo è stato deciso che le ricerche continueranno ancora fino a data da stabilire. Il problema semmai oggi riguarda le condizioni metereologiche che per tutto questo fine settimana non promettono nulla di buono. Tutt’altro.

Le ricerche, per quanto difficili, devono garantire la sicurezza dei soccorritori e pertanto compatibilmente con le condizioni meteo andranno avanti. Solo per sabato prossimo è prevista una tregua ma poi dalla notte le condizioni metereologiche peggioreranno ancora una volta.