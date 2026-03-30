Ristori post-ciclone, la Regione rassicura: deroga Durc in arrivo

Palazzo d’Orléans interviene sull’impugnativa del Consiglio dei ministri alla legge regionale del 30 gennaio, precisando che riguarda solo il Durc, il documento unico di regolarità contributiva, e non blocca i ristori né gli interventi post-ciclone. Il rilievo tecnico sollevato dal ministero del Lavoro non mette in discussione le misure regionali per i danni causati dagli eventi meteo di gennaio. È già in corso un dialogo tra governo regionale e nazionale, che porterà all’inserimento di una deroga al Durc nel decreto-legge sugli aiuti all’emergenza ciclone Harry, in fase di conversione parlamentare. La deroga interesserà le regioni più colpite – Sicilia, Calabria e Sardegna – e supererà il nodo tecnico dell’impugnativa. L’assessore regionale Giusi Savarino sottolinea che si tratta di un falso problema e conferma l’impegno della Regione a sostenere le attività danneggiate, in particolare i balneari, garantendo la continuità dei ristori e il pieno supporto prima dell’inizio della stagione estiva.
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