Risse senza fine tra Sciacca e Santa Margherita: cresce l’allarme nei centri storici

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Ancora violenza nelle strade dell’Agrigentino. Da episodi occasionali, le risse sembrano ormai essere diventate una presenza costante nella cronaca quotidiana di Sciacca e Santa Margherita di Belìce. Scontri che esplodono a qualsiasi ora del giorno, tra tensioni, feriti e paura crescente tra i residenti.

Rissa all’alba nel centro di Sciacca

L’ennesimo episodio si è verificato nel cuore del centro storico di Sciacca, in via Giuseppe Licata, intorno alle sei del mattino. Coinvolti nella lite un giovane saccense e un cittadino tunisino. Dalle prime informazioni, i due sarebbero passati rapidamente dalle parole ai fatti.

Ad avere la peggio sarebbe stato il giovane del posto, rimasto ferito alla fronte e soccorso dal personale del 118, che lo ha trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sedie e bottiglie nella maxi rissa a Santa Margherita

Più grave quanto accaduto nel pomeriggio a Santa Margherita di Belìce, nei pressi di un bar del centro storico. Qui la tensione è degenerata in una violenta rissa che avrebbe coinvolto undici persone: sei tunisini e cinque giovani del posto, tra cui anche due minorenni.

Durante lo scontro sarebbero state lanciate sedie e bottiglie di vetro. Sul selciato sono rimaste tracce di sangue, mentre alcuni dei partecipanti hanno riportato ferite importanti. Tre giovani, in particolare, sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per traumi cranici e profonde lesioni da taglio, probabilmente provocate dai cocci delle bottiglie.

Anche in questo caso sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, che stanno lavorando per identificare tutti i responsabili e ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Gli ultimi episodi confermano un clima di crescente tensione nei centri urbani del territorio. Non si tratta più di fatti isolati: la frequenza e la violenza delle risse stanno alimentando preoccupazione tra cittadini e commercianti, soprattutto nelle zone della movida e dei centri storici.

Dietro questi episodi emergono problemi sociali complessi, tra disagio giovanile, conflitti tra gruppi e difficoltà di convivenza, che rendono sempre più urgente un intervento sul fronte della sicurezza e della prevenzione.