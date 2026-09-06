Risse e frequentazioni a rischio: scatta la chiusura del locale della movida

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Stop per otto giorni a un’attività della movida di Raffadali. A disporre la sospensione è stato il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, nell’ambito degli interventi finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di controlli condotti dai carabinieri della stazione di Raffadali insieme agli agenti della sezione amministrativa della questura di Agrigento.

Nel corso degli accertamenti sarebbero emersi diversi episodi di particolare rilievo sotto il profilo della sicurezza. In particolare, all’interno o nelle immediate vicinanze del locale sarebbero state registrate più risse. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la presenza frequente di soggetti gravati da precedenti penali.

Una situazione ritenuta meritevole di attenzione dalle forze dell’ordine, soprattutto alla luce del ruolo che i locali della movida possono assumere come luoghi di aggregazione e della necessità di prevenire episodi capaci di creare tensioni o situazioni di pericolo.

La sospensione dell’attività rappresenta dunque una misura di prevenzione adottata dall’autorità di pubblica sicurezza sulla base degli elementi raccolti durante i controlli. Per otto giorni il locale dovrà quindi abbassare le saracinesche.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di vigilanza sui luoghi della movida, con l’obiettivo di evitare che risse, presenze considerate problematiche e altri episodi possano compromettere la sicurezza di cittadini e frequentatori.