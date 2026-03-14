Risse a Lampedusa: 12 denunciati

A Lampedusa lo scorso 22 febbraio in tarda serata si sono scatenate due risse in altrettanti locali del centro cittadino. I due scontri non sono stati subito segnalati ai Carabinieri della stazione dell’isola. Tuttavia i militari ne hanno appreso notizia. E adesso, a conclusione delle indagini, hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per rissa 12 soggetti, da poco più che maggiorenni fino a 30 anni di età. Utili, tra l’altro, si sono rivelati i sistemi di video sorveglianza.
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