Rissa violenta al mercato coperto di Aragona: denunciati due giovani tunisini

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Momenti di forte tensione lunedì sera nel centro di Aragona, in provincia di Agrigento, dove una violenta rissa scoppiata nella zona del mercato coperto ha provocato il ferimento di due persone. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato due cittadini tunisini, di 20 e 26 anni, con le accuse di rissa e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alla lite avrebbero partecipato almeno tre individui. Il terzo coinvolto, anch’egli probabilmente di nazionalità tunisina, non è stato ancora identificato dai militari dell’Arma, che proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

Nel corso dello scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e spranghe. Il giovane di 20 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici gli hanno riscontrato una profonda ferita al fianco destro, giudicata guaribile in 15 giorni. Il ventiseienne, invece, è stato medicato presso la guardia medica per un importante taglio al volto, con una prognosi di circa 10 giorni.

Restano ancora poco chiari i motivi che hanno portato alla maxi rissa. Gli investigatori non escludono che alla base dello scontro possa esserci una disputa legata al controllo di attività di spaccio nella zona, ma saranno le indagini a fare piena luce sulla vicenda.