“Rissa via Pirandello”: nove imputati a giudizio

I poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti di Agrigento, già pochi giorni dopo, identificarono tutti i coinvolti nella maxi rissa, immortalata anche da un video, che si è scatenata la notte del 10 febbraio 2023 in via Pirandello, nel centro storico di Agrigento. Lo scorso 7 gennaio la Procura della Repubblica di Agrigento, tramite il pubblico ministero, Giada Rizzo, ha depositato istanza di rinvio a giudizio per nove imputati, tra i 20 e i 37 anni. Gli si contesta il reato di rissa aggravata in concorso. Ebbene adesso il giudice per le udienze preliminari, Giuseppa Zampino, ha rinviato a giudizio ordinario sette imputati. Prima udienza il 16 settembre innanzi al giudice Emanuela Caturano. Altri due hanno scelto di essere giudicati in abbreviato. Prossima udienza il 6 giugno.